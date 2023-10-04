Sense Bank рекомендовал ФЛП подключить программную кассу: почему это важно

Sense Bank рекомендует клиентам малого и среднего бизнеса подключить многофункциональный Android POS-терминал, использующий программную кассу е-чек. При подключении до 31 октября приложения е-чек клиенты получат от партнера год бесплатного пользования.

Благодаря терминалу ФЛП смогут не только принимать оплату картами, но и выдавать фискальный чек, как требует законодательство. Так, с 01 октября всем торговцам - плательщикам единого налога ІІ-ІІІ групп ФЛП, независимо от суммы доходов, необходимо иметь РРО (регистратор расчетных операций (кассовый аппарат/фискальный регистратор) или программный РРО. В случае отсутствия РРО/ПРРО Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции в размере 25-150% от суммы чека, а также 8-20 тыс. грн за необеспечение приема безналичных оплат.

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Обращаем внимание, что программа касса е-чек от партнера может быть установлена на любое другое устройство отдельно от POS-терминала всего за 10 минут. К примеру, в смартфоне Android и iOS, или на компьютере, планшете (WEB-версия).

Срок оформления/установки терминала с момента принятия решения до 5 дней.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.