"Сейчас не время для барьеров": один из авторов CBAM призвал освободить украинскую сталь от этой пошлины

Украинская сталь должна получить исключение из механизма CBAM в связи с войной и критическим состоянием металлургической отрасли. Такую позицию высказал Паскаль Лами, один из авторов концепции европейской углеродной корректировки, экс-генеральный директор ВТО и бывший еврокомиссар по вопросам торговли.

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По оценке Института экономических исследований и политических консультаций, совокупные потери украинского экспорта из-за CBAM в 2026–2027 годах могут составить $1,39 млрд. Из них до $1,24 млрд может придется именно на металлургию.

Лами пояснил, что первоначальной целью CBAM было выравнивание стоимости углеродных выбросов для европейских производителей и импорта, а также предотвращение переноса производства за пределы ЕС из-за разницы в цене на углерод.

В то же время, по его словам, украинская металлургия из-за войны находится в особых условиях, которые должны быть учтены Брюсселем.

"Моя позиция: учитывая ситуацию в Украине во время войны, украинская сталь всё же должна быть освобождена от CBAM", – заявил Лами.

Он подчеркнул, что такое исключение должно рассматриваться именно как военная мера поддержки украинской экономики.

"Моя позиция в отношении стали основана в основном на факте войны и необходимости помочь Украине во время этой войны. Мы не должны предпринимать шаги, которые создают препятствия для украинской экономики", – сказал он.

В то же время Лами отметил, что для украинской стали сейчас большим вызовом, чем сам CBAM, являются защитные меры ЕС и импортные квоты.

По его словам, европейская сталелитейная отрасль традиционно имеет высокий уровень защиты, а сейчас в ЕС действуют новые защитные механизмы и квоты. При этом он подчеркнул, что эти ограничения не являются постоянными, а после вступления Украины в ЕС украинская сталь станет частью внутреннего европейского рынка.

Вопрос о специальном режиме для украинских металлургов, по словам Лами, уже обсуждается на уровне Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. Он ожидает, что возможные решения по корректировке правил CBAM могут быть выработаны в течение ближайших трех-шести месяцев.

Лами также признал, что Украина сегодня находится в более сложном положении, чем обычные торговые партнеры ЕС, поскольку одновременно ведет войну, теряет производственные мощности и вынуждена конкурировать на внешних рынках. Поэтому правила ЕС должны учитывать военные условия, в которых работает украинская металлургия: поддержка Украины несовместима с одновременным созданием дополнительных барьеров для её промышленного экспорта.