СБУ и БЭБ сообщили о подозрении российскому олигарху Шелкову: стала известна причина

Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову. Он подозревается в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

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Об этом говорится в заявлении СБУ. Так, с 2012-го Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) – одним из крупнейших в мире производителей титана, входившего в состав российской государственной корпорации "Ростех".

В течение 2020-2021 годов олигарх привлек к преступной деятельности граждан Украины, Австрии и страны-террористки России. Они заключили ряд контрактов между комбинатом и австрийским предприятием на поставку титансодержащего сырья, используемого при изготовлении товаров военного и двойного назначения. В документы преднамеренно вносились заниженные цены – разница с фактической стоимостью составила почти 78 млн грн.

Это привело к неуплате налога на прибыль в сумме более 14 млн грн. Установлено также, что продукция поставлялась не в адрес заказчика в Австрию, а сразу фактическим получателям, в том числе российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. За полученное сырье они платили полную стоимость на счета зарубежной компании.

Таким образом, было выведено и легализовано в ЕС более 96 млн грн. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

При этом в 2022-м на Шелкова и связанных с ним юрлиц были наложены санкции. Детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упомянутого горно-обогатительного комбината, а также средства, находящиеся на банковских счетах предприятия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, правоохранители расследуют схему присвоения бюджетных средств должностными лицами четырех медицинских учреждений в Киевской области. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 9 млн грн.

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