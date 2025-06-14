С начала года ДТЭК изготовил четыре новых проходческих комбайна для стабильной угледобычи
За пять месяцев 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили четыре новых проходческих комбайна для обеспечения стабильной добычи угля.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"Машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают обеспечивать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием. В январе – мае этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 450 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых – четыре новых комбайна для проведения горных выработок", – говорится в нем.
Отмечается, что также машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив более 939 тысяч запчастей и комплектующих.
"Надежная работа тепловой генерации, особенно в пики потребления летом и зимой, во многом зависит и от надежной угледобычи. А она – от труда шахтеров, исправной техники и вовремя доставленных запчастей. Именно поэтому машиностроители ДТЭК Энерго усиленно работают над изготовлением и ремонтом оборудования, обеспечивая шахтеров всем необходимым для работы", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
Напомним, за последние три года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.