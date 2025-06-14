С начала года ДТЭК изготовил четыре новых проходческих комбайна для стабильной угледобычи

За пять месяцев 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили четыре новых проходческих комбайна для обеспечения стабильной добычи угля.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают обеспечивать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием. В январе – мае этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 450 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых – четыре новых комбайна для проведения горных выработок", – говорится в нем.

Отмечается, что также машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив более 939 тысяч запчастей и комплектующих.

"Надежная работа тепловой генерации, особенно в пики потребления летом и зимой, во многом зависит и от надежной угледобычи. А она – от труда шахтеров, исправной техники и вовремя доставленных запчастей. Именно поэтому машиностроители ДТЭК Энерго усиленно работают над изготовлением и ремонтом оборудования, обеспечивая шахтеров всем необходимым для работы", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за последние три года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.