С марта в энергетике наблюдаются проблемы в рамках механизма финансирования 'зеленого' тарифа для населения, – Прокоп

С марта государственное предприятие "Гарантированный покупатель" видит неуплаты по цепочке финансирования субсидированного тарифа на электроэнергию для населения.

Об этом в своей колонке написал аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

В частности, "Гарантированный покупатель" в марте недополучил от компаний-доноров 1,07 млрд грн, 11,25 млрд грн – в апреле и 4,05 млрд – за первые дни мая. Аналитик считает, что за март компании-доноры не перечислили средства для субсидирования.

"В целом образование этого долга не удивительно, даже ожидаемое: "Энергоатом" начал ремонтную кампанию, а значит, зарабатывает меньше, потому что часть блоков в ремонте и просто не производит электроэнергию, а "Укргидроэнерго" понесла существенные потери мощностей вследствие атак на энергосистему в марте", – объяснил Прокоп.

Он подчеркнул, что долги на рынке – существенный барьер, который еще не преодолен.

Ранее глава Госэнергонадзора Руслан Слободян заявлял, что для восстановления поврежденной в результате массированных обстрелов энергосистемы нужно привлечь помощь от международных доноров и пересмотреть тариф на электроэнергию для населения.