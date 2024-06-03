С марта поставщики электроэнергии не получают 'живые' средства от 'Энергоатома' для финансирования тарифа

Поставщики универсальных услуг в Украину с марта этого года не получали живых средств.

Об этом во время заседания комитета по вопросам энергетики и ЖКУ заявил руководитель "Прикарпатьяэнерготрейд" Олег Дацко.

"С марта мы не получаем живых средств от "Энергоатома". И не только мы. Поэтому ситуация для поставщиков электроэнергии становится угрожающей. Мы получаем зачисление частично по приказу №132 и взаимозачеты. С января по май 2024 года у нас происходит рост долга. На начало января по нашей компании был долг 1 миллиард 100 миллионов гривен. На начало мая – 1 миллиард 360 миллионов гривен.

По словам руководителя "Прикарпатьяэнерготрейда", денег не хватает на операционные расходы.

"Мы не можем направлять средства на закупку электроэнергии и операторов системы передачи и распределения. Если с первыми мы еще держимся, но растет задолженность оператору системы распределения", – подчеркнул он.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что "Энергоатом" снова начал накапливать долги перед поставщиками универсальных услуг за услуги обеспечения населения электроэнергией.