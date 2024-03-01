С марта начинает действовать морское страхование для всех грузов

Механизм страхования перевозок украинским морским коридором Unity Facility, действовавший с ноября 2023 только для страхования грузов зерновых, с февраля 2024 расширили на все грузы.

Об этом заявил партнер Oliver Wyman Криспин Элисон.

Формально действие механизма начинается с 1 марта 2024 года, но возможность страхования грузов уже доступна и увеличивает его в три раза.

"Объединив усилия индустрии и власти, мы смогли создать механизм, где цены намного ниже тех, что на обычном коммерческом рынке. Теперь мы расширили эту возможность, добавив в нее перевозку всех грузов, а не только зерна", – сказал он на вебинаре о страховании политических рисков, организованном Американо-украинским деловым советом (USUBC) и Министерством торговли США.

Эллисон напомнил, что после выхода России по Черноморской зерновой инициативе страховые ставки выросли только по элементу военного риска примерно до 5%, что было совершенно неподъемно и привело к прекращению судоходства в июле-августе.

Механизм Unity Facility позволяет страховать примерно 1000 судов в год с максимальной страховой стоимостью 50 млн. долларов для каждого судна. Доступ к фонду возмещения осуществляется через аккредитив в банках и DZ Bank. Также рассматривается параллельный механизм покрытия грузов, поддерживаемый финансированием ЕБРР для правительства Украины.

Эксперт подчеркнул, что относительно небольшой объем страхового капитала позволил экспортировать товары на сумму около 20 млрд. долларов, что составляет 6-8% ВВП Украины.

Как известно, вопрос страхования судов долгое время остается главной проблемой в увеличении объемов морского экспорта. Еще в конце прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления, и была создана программа страхования судов Unity. Однако из-за правовых пробелов этот механизм только начинает работать, а ставки страхования до сих пор остаются высокими.