С люксовыми автомобилями можно попрощаться: как пошлины Трампа ударят по американцам

Британский производитель люксовых автомобилей Jaguar Land Rover заявил, что приостановит поставки в Соединенные Штаты. Приостановка продлится месяц в связи с "новыми условиями торговли", в частности, из-за 25% пошлин на импорт.

Видео дня

Соответствующее заявление JLR направил для обнародования американским вещателям. Производитель имеет более 200 дилерских центров в США и все они месяц не будут работать.

"США является важнейшим рынком для люксовых брендов JLR. Но пока мы прорабатываем новые условия торговли с нашими деловыми партнерами, нам приходится принимать краткосрочные меры, включая приостановку поставок в апреле. Мы также разрабатываем среднесрочные и долгосрочные планы", – отметил британский производитель брендовых автомобилей Jaguar и Land Rover.

Напомним, что в минувший четверг вступил в силу 25-процентный сбор на все импортируемые в Америку иностранные автомобили. В администрации Трампа такое решение мотивировали желанием возродить рабочие места в американском производстве.

В 2024 году JLR продала 430 тысяч автомобилей по всему миру, из которых четверть была приобретена именно в Северной Америке.

Jaguar Land Rover – не единственный производитель авто, отреагировавший на таможенную новацию Трампа. Так, немецкий Volkswagen объявил, что в будущем клиенты в США должны будут доплачивать за доставку сверх рекомендованной розничной цены, но пока неизвестно, в каком размере.

Также немецкий производитель Mercedes рассматривает возможность прекратить продажу бюджетных моделей в США, а на люксовые – поднять цену. Из-за отсутствия бюджетных американские покупатели могут переключиться на люксовые модели, рассчитывают в концерне.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп с начала 2025 года дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, ввозимые в США. Третий раз ему это удалось. Из-за этого самые дешевые машины подорожают даже в Украине, а тарифы коснутся даже зарубежных деталей для моделей, производящихся в США. Эксперты ожидают роста цен в диапазоне от 5000 до 15000 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!