Рынок автоперевозок в Украине оказался на грани закрытия из-за несовершенства норм бронирования, – Балин

Из-за несовершенных норм бронирования, а также в связи со вступлением в силу с 18 мая закона о мобилизации, рынок международных автоперевозок может оказаться на грани остановки.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

"В последнее время мы видим тенденцию к сокращению количества грузового транспорта в международном направлении. Водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска, а такие случаи уже есть. Мы считаем, что это в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом! Поэтому мы вместе с участниками рынка обращаемся в государственные органы с призывом создать прозрачную и понятную систему бронирования", – сказал Балин.

В настоящее время правительство готовит новый порядок бронирования, и, по мнению участников рынка, транспортную отрасль следует рассматривать как критически важную для существования экономики – на уровне с агросектором, IT и другими.

В ассоциации предложили на законодательном уровне принять решение о том, что бронированию должны подлежать предприятия, начавшие свою деятельность до 2022 года, имеющие лицензии на международные автоперевозки и подтвержденные факты пересечения государственной границы. Также все работники в таких компаниях должны быть официально трудоустроены еще до начала полномасштабного вторжения.

"Я не думаю, что по нашему рынку статус критичности смогут получить больше 10% компаний. Слишком сложны критерии, которым нужно удовлетворять. Но нам нужно найти с государством баланс в потребностях для ВСУ, для экономики, в частности для автомобильного транспорта, который с начала войны обеспечил огромный объем экспортно-импортных операций из-за закрытия портов", – сказал Балин.

Как известно, в настоящее время в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Одна из них, предусматривающая бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн, и эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные – о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных".

Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.