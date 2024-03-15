Рост объемов перевозок позволяет УЗ воздержаться от повышения тарифов, – Гусак

Рекордный рост объемов перевозок, который демонстрирует "Укрзалізниця" в последние месяцы – это, прежде всего, результат успешных действий ВСУ и Министерства инфраструктуры, ведь благодаря их работе был разблокирован морской коридор. Это позволило УЗ получить прибыль, а также снять с повестки дня вопрос повышения тарифов на грузовые перевозки. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"В последние месяцы благодаря тому, что морской экспорт был возобновлен, мы увидели существенный рост перевозок из украинских портов, а соответственно – большой рост перевозок "Укрзалізницею". Поэтому нужно обязательно отдать должное Министерству инфраструктуры Украины, украинским портам, которые смогли быстро восстановить мощности для эффективной перевалки. А также, безусловно, отметить Укрзализныцю, которая обеспечила необходимый объем перевозок", – отметил эксперт.

В то же время рост объемов позволяет компании снять с повестки дня вопрос повышения тарифов на грузовые перевозки – особенно учитывая, что компания недавно рекордно повысила эти тарифы, указал Гусак.

"Я хотел бы напомнить, что у Украины было очень большое повышение железнодорожных тарифов с 1 июля 2022 года, когда буквально за один день, без должного обсуждения с заинтересованными сторонами, с экономикой Украины, с бизнесом, тарифы были повышены на 70%. "Укрзалізниці" следует продолжать эффективно работать, улучшать операционную эффективность и борьбу с коррупцией. И благодаря дополнительным доходам, которые сейчас Укрзализныця получит за счет роста объемов перевозок, вопрос любого повышения тарифов будет снят с повестки дня", – резюмировал эксперт.

Напомним, в проекте финансового плана на 2024 год "Укрзалізниця" ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокировка портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно возрастут и без повышения тарифов.

Так и произошло: уже в январе 2024 года компания экспортировала 7,5 миллиона тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023 года, который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения.