Россия разрушила 90% ТЭС Ахметова, – гендиректор ДТЭК Тимченко

Из-за обстрелов энергосистемы в ДТЭК осталось менее 0,5 ГВт с 5 ГВт мощностей тепловых электростанций.

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Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко британскому изданию Financial Times в Берлине во время Ukraine Recovery Conference.

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем лишь 460 мегаватт из 5 тыс. мегаватт, которые были ранее", – сказал он, отметив, что компания потеряла 90% своей тепловой генерации.

Глава ДТЭК подчеркнул, что для скорейшего преодоления энергетического кризиса в Украине нужно расширить его способности на импорт электроэнергии с текущих 1,7 ГВт до 2,25-2,5 ГВт.

Financial Times пишет, что ДТЭК сотрудничает с энергетическими компаниями соседних европейских стран, чтобы приобрести и привлечь оборудование, которое можно быстро установить на украинских поврежденных электростанциях. Также идут переговоры с международными донорами об открытии новых кредитных линий по финансированию срочных ремонтов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз.