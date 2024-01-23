Россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в ЕС – данные Eurostat

Европейский союз только в ноябре импортировал российскую металлопродукцию на €93,21 млн. По сравнению с ноябрем 2022-го ЕС уменьшил импорт такой продукции на 38,7%. Расходы на импорт российской продукции составили €93,21 млн, что на 23,5% меньше по сравнению с октябрем, и на 43,5% по сравнению с ноябрем 2022-го.

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Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты – 83% общего объема поставок. При этом большая часть полуфабрикатов российского производства была направлена в Бельгию. Также РФ экспортировала в ЕС чугун и ферросплавы.

Таким образом, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. И хотя показатели значительно снизились по сравнению с 2022 годом, поставки пока остаются на высоком уровне.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения. Это вызвало волну критики со стороны европейских и украинских металлургов, ведь фактически это ослабление привело к искажению конкуренции на европейском рынке.