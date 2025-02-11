Российские банки начали блокировать карты военных, из-за "подозрительных операций", поступающих с территории Украины, оставляя их без доступа к деньгам. В то же время мошенники используют ситуацию, выманивая у "СВОшников" последние средства под видом фейковых выплат.

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Об этом пишут росСМИ. По сообщениям самих россиян, они больше не могут отправлять деньги своим семьям, поскольку кредитные учреждения РФ считают подобные транзакции "подозрительными".

Это создает настоящий кризис среди кафиров, воюющих по приказу Кремля, ведь без доступа к банковским счетам они остаются без средств к существованию. В то время как российская пропаганда продолжает убеждать, что государство поддерживает своих "героев", на деле ситуация оказывается совсем другой.

По словам российских солдат, блокирование банковских операций началось из-за их физического пребывания на временно оккупированных территориях Украины. "У нас с ребятами сейчас проблемы с доступом к банковским приложениям. У меня заблокировали переводы сразу в двух банках. Пишут, что подозрительные события. Наверное, потому, что физически нахожусь на территории Украины", – рассказал один из военных. Основные проблемы, с которыми сталкиваются оккупанты:

невозможность перевести деньги семьям из-за автоматических блокировок операций;

требование лично явиться в отделение банка для разблокировки, что физически невозможно для тех, кто находится на фронте;

для разблокировки, что физически невозможно для тех, кто находится на фронте; отказ принимать доверенность, даже если военный передал право на распоряжение своим счетом юристу или членам семьи.

Блокировка переводов – не единственная проблема, с которой сталкиваются российские военные. Случаи, когда банки списывают все деньги с карт военных на погашение долгов, становятся все чаще.

К примеру, один из военнослужащих из Туринская Свердловской области обнаружил, что все средства с его зарплатной карты были списаны в счет погашения кредита. Это произошло вопреки указу Путина, еще в 2023 году подписавшего закон о списании долгов военных на сумму до 10 миллионов рублей.

Даже после обращения в банк ситуацию не удалось быстро разрешить. Финучреждение предложило "СВОшнику" самостоятельно приехать в отделение, которое в военных условиях нереально. Только после огласки и вмешательства депутатов часть денег удалось вернуть.

Пока российские банки блокируют переводы военным, мошенники находят новые способы их обмануть. Солдаты получают звонки от якобы "представителей командования", обещающих дополнительные выплаты, но требующих перевести деньги на "безопасный счет".

"Мне позвонили и сказали, что есть дополнительные выплаты, но надо перевести средства с карты на другой счет, потому что могут быть блокировки. Я так и сделал, а потом они просто исчезли", – рассказал один из военных. Эти случаи демонстрируют реальное отношение к русским солдатам: государство, банки и мошенники оставляют их без денег и возможности помочь своим семьям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Путин обеспокоен состоянием российской экономики, где инфляция достигла двузначных показателей, а базовая ставка Центробанка повышена до 21%, что сдерживает инвестиции и развитие бизнеса. Рекордные военные расходы в 6,3% ВВП дополнительно усиливают экономическое давление, создавая финансовые деформации.

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