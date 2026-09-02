Российские атаки практически остановили экспорт через порты Большой Одессы, мир должен реагировать более активно – The Telegraph

Российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одессы, Черноморска и Южного. По данным The Telegraph, из-за роста рисков судовладельцы отказываются заходить в украинские порты: это уже привело к резкому падению экспорта и может стоить Украине до 1,5% ВВП до конца года.

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По словам президента Украинской портовой ассоциации Дмитрия Баринова, в период с 20 июля по 20 августа через порт Одессы в среднем проходило лишь одно судно в сутки, тогда как ранее – семь-восемь.

Изменился и характер перевозок: судовладельцы, соглашающиеся работать на украинском направлении, пытаются использовать более мелкие суда и минимизировать численность экипажа из-за рисков для безопасности.

По данным The Telegraph, в первой половине августа украинский экспорт зерна был примерно на 75% ниже, чем годом ранее. Экономические аналитики, на которых ссылается издание, оценивают возможные потери от длительного ограничения морской торговли до конца 2026 года на уровне до 1,5% ВВП.

Основной причиной падения экспорта стали систематические атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру. По данным The Telegraph, с 2022 года в Черном море было атаковано более 200 гражданских судов, а интенсивность ударов по району портов Большой Одессы в последнее время возросла. В Украинской портовой ассоциации предупреждают: дальнейшая блокировка морского коридора создает риски не только для украинской экономики, но и для мирового рынка.

В ВМС Украины отмечают, что работа над стабилизацией морского коридора продолжается. В то же время в портовой отрасли призывают международных партнеров более активно участвовать в обеспечении безопасности гражданского судоходства в Чёрном море.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты заявили, что если морской коридор не возобновит свою работу, Украина может потерять около 10% ВВП, $17 млрд экспортной выручки и еще $8,5 млрд налоговых поступлений. Более 30 млн тонн агропродукции не поступят на мировые рынки.