РФ срывает Украине подготовку к зиме – бьет по газовой инфраструктуре на фоне самых низких запасов топлива в ПХГ

Россияне атаковали объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. Как сообщило Министерство энергетики, в ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов: целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской.

В частности, на Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.

Это уже не первая атака россиян по газовой инфраструктуре Украины за последний месяц. Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что Россия пытается сорвать подготовку к зиме, нанося удары по украинской энергетической инфраструктуре.

"При чем это касается не только генерации электричества и тепла, но и добычи нашего природного газа", – сказал он.

Между тем именно в Харьковской и Полтавской областях находятся газодобывающие активы компании Smart Energy - "Пром-Энерго Продукт" и Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", которые не работают из-за остановки специальных разрешений на добычу.

Из-за этого Smart Energy впервые со времен своего существования была вынуждена радикально сократить инвестиции в украинские недра – с плановых 3,2 млрд грн до 205 млн грн. То есть, в 15 раз.

"Это негативно влияет на объемы добычи углеводородов и налоговые поступления в государственный бюджет", - отмечают в Smart Energy.

Как ранее сообщало профильное издание ExPro, украинские подземные хранилища газа заполнены на 32%. Это самые низкие запасы, как минимум, за последние 12 лет.