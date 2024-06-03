Решение об импорте 80% электроэнергии для бизнеса абсурдно и требует пересмотра, – Оринчак

Решение об импорте 80% электроэнергии для бизнеса, принятом Кабинетом министров, абсурдно и нуждается в пересмотре, ведь Украина не способна даже импортировать такие объемы энергии. В результате украинские предприятия просто лишатся конкурентоспособности на мировых рынках.

Об этом заявила исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

"Мы готовились действительно к импорту электроэнергии, все крупные игроки готовились. Но к тому, что мы будем импортировать до 50% электроэнергии и возобновляемая энергетика может спасти ситуацию. Но об обязательстве, что мы обязательно должны закупать 80% импортной электроэнергии – это абсолютно абсурдное решение. Потому что на 80% мы можем диверсифицировать электроэнергию в ЕС, а не наоборот", – подчеркнула Оринчак.

Она выразила убеждение, что перед тем, как принимать такое решение, правительство должно было провести переговоры с бизнесом и найти компромиссное решение.

"Думаю, мы с этим будем бороться. Все-таки нельзя частному инвестору сказать, что должно быть так, и не по-другому. Все равно диалог будем искать. Сейчас у нас дефицит кадров и очередной удар по бизнесу в виде обязательства 80% импорта – это выглядит как целенаправленная политика уничтожения украинской экономики. Поэтому власти перед тем, как повышать тарифы и искать средства на армию, все же нужно сесть за стол переговоров с добывающим бизнесом", – резюмировала Оринчак.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% – больше импортировать в Украину нет возможности.