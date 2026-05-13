Решение финансовых проблем невозможно без долгосрочного госфинансирования и поиска новых партнеров – УЗ

Грузовые перевозки "Укрзализныци" в этом году впервые могут стать убыточными.

Об этом заявили представители компании, и отметили: это свидетельствует о неэффективности действующей системы кросс-субсидирования и создает риски для всей финансовой модели УЗ.

В частности, директор департамента стратегии и трансформации "Укрзализныци" Олег Яковенко заявил, что финансовая составляющая компании сейчас находится "под структурным давлением": государственный заказ сейчас финансирует дальнее и региональное сообщение, тогда как пригородные перевозки, которые генерируют около 11 млрд грн убытков, остаются за пределами этого механизма.

"Государственная помощь, которую мы сегодня получаем, это начало. Но разрыв надо закрывать, и ни один из инструментов отдельно не может закрыть этот разрыв", – отметил Яковенко.

В то же время он отметил, что покрытие финансовых проблем исключительно за счет тарифов станет "шоком для экономики". Поэтому компания также нуждается в долгосрочном инструменте финансирования инфраструктурной устойчивости и сотрудничества с европейскими партнерами.

В то же время УЗ продолжает терять грузовую базу. Как сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерий Ткачев, в 2025 году железной дорогой было перевезено 161,3 млн тонн грузов, что на 13,6 млн тонн меньше, чем годом ранее. Основное падение пришлось на уголь и руду – из-за оккупации предприятий и проблем с энергоснабжением.

Отдельно Яковенко заявил, что в случае отсутствия согласованного решения по финансированию отрасли УЗ может быть вынуждена прибегнуть к радикальной оптимизации – речь идет о структурном реформировании, оптимизации расходов и отказе от непрофильных активов.

Ранее Федерация работодателей Украины призвала премьера Юлию Свириденко отказаться от повышения тарифов на грузовые перевозки в 2026 году. По оценкам бизнеса, +37% к тарифам, как планирует правительство, даст минус 96 млрд грн ВВП.