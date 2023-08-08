Решение АРМА забрать АЗС Glusco из госуправления угрожает сохранению вещественных доказательств по делу Медведчука - 'Нефтегаз Ойл Трейдинг'

Решение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в одностороннем порядке прекратить договор управления сетью АЗС Glusco государственной компанией "Нефтегаз Ойл Трейдинг" ставит под угрозу сохранение вещественных доказательств в уголовном производстве против Медведчука.

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Об этом идет речь в заявлении государственной компании.

"Нефтегаз Ойл Трейдинг эффективно и прозрачно управляет сетью АЗС Glusco, а действия АРМА по прекращению договоров управления неправомерны", - заверили в Нафтогазе.

Решение АРМА о "прекращении договоров" произошло с многочисленными юридическими нарушениями, настаивают в госкомпании. Такие действия АРМА могут привести к значительным убыткам государства.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" призывает АРМА воздержаться от незаконных действий и действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Госкомпания призвал АРМА отменить/отозвать письма об одностороннем отказе от договоров управления активами (имуществом) и разрешить ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" предоставить обоснованные письменные объяснения и документы,

"Нефтегаз Ойл Трейдинг" продолжает считать заключенные договоры управления имуществом Glusco действующими и будет выполнять их до момента решения спорных вопросов.