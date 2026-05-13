Ремонты дорог в Украине могут остановиться с 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах Кабмина

В секторе дорожного строительства - сложная ситуация, связанная с отсутствием договоров и фактически работой предприятий за свой счет, ведь правительство не выделило финансирование на проведение текущего ремонта магистралей.

Дорожные работы в Украине могут завершиться уже с 1 июня, ведь компании не получают финансирования и работают фактически в долг. Об этом заявил председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, СЕО и основатель Autostrada Максим Шкиль.

"Относительно ремонта дорог: 1. Средств нет; 2. Договоры не заключены; 3. Подрядчики работают за свои средства; 4. С таким подходом с 1 июня "масштабный ремонт дорог" завершится.

За защиту энергетических объектов долги 22/23 года так и не погашены. Судя по пленкам, причины всем очевидны", - отметил в заметке в соцсети Facebook Максим Шкиль.

Глава Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины также сообщил, что в марте Президент дал поручение выделить 52 млрд на текущий ремонт дорог, чтобы обеспечить проезд по ключевым магистралям. И речь идет не о капитальных ремонтах, а исключительно о текущем ремонте для обеспечения проезда. "По состоянию на сегодня из порученных Президентом 52 млрд грн выделено только 3 млрд.

При этом дорожная отрасль отнеслась к выполнению задачи ответственно: задействованы тысячи единиц техники и дорожных рабочих, которые с 6 утра до поздней ночи восстанавливали дорожную сеть. Долг только перед Autostrada за текущий ремонт дорог на 1 июня составит более 6 млрд грн.", - отметил Максим Шкиль в заметке на своей странице в Facebook.

Он также добавил: ежедневно, чтобы вовремя выплачивать заработную плату, рассчитываться перед поставщиками за материалы, платить налоги, компания платит проценты по кредитам, что является прямыми убытками вследствие несвоевременного финансирования выполненных работ.

"По состоянию на сегодня четкого понимания сроков погашения задолженности нет.

Если и в дальнейшем выполненные работы не будут профинансированы, мы будем вынуждены остановить работы, ведь размер кредитных линий и имеющегося финансирования ограничен", - сообщил Максим Шкиль.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине до 1 июня планируют завершить текущие ремонты на всех дорогах общего пользования, восстановив 10 млн квадратных метров покрытия.