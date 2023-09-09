'Речь идет не о снятии санкций, а об увеличении экспорта': в ООН попытались оправдаться за слухи по 'зерновому' предложению РФ

В Организация Объединенных Наций заявляют, что они не выдвигали предложений России о снятии санкций или предоставлении помощи в обходе ограничений в обмен на возобновление зерновой сделки. Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что в СМИ предоставили искаженную информацию.

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Об этом он сообщил во время брифинга. Хак подчеркул, что ООН пытается найти возможности увеличить экспорт продовольствия из двух стран с учетом действующего санкционного режима.

"Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно", – заявил Хак.

Согласно его заявлению, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш более года назад начал работу, направленную на облегчение доступа продуктов питания из России и Украины на мировые рынки.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций. Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов", – уточнил Хак.

Он сообщил, что в настоящее время Антониу Гутерриш прикладывает усилия для поиска способов увеличения экспорта продовольствия из этих двух стран, учитывая действующий санкционный режим.

Напомним, что в BILD рассекретили письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову. Оказалось, что ООН ведет переговоры Россией о возможном ослаблении санкций в обмен на зерновое соглашение.

По сути, этого и требовал Кремль, начиная шантаж с экспортом украинского зерна. В МИД Украины уже отреагировали на ситуацию и назвали позицию ООН приглашением Москвы к новому шантажу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Украина официально предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" в Черном море. Ответа от турецкой стороны пока не последовало, несмотря на переговоры президентов Турции и РФ.

Ранее Украина запустила альтернативный маршрут морского экспорта из черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем движутся к месту своего назначения. Теоретически такой путь мог бы заменить зерновое соглашение.

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