Развитие 'зеленой' генерации в Украине сдерживается из-за накопления долгов перед инвесторами, – Тинный

Искусственным накоплением долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины сдерживается развитие этой отрасли, считает соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

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"Перед нами 4 года накапливают долги, но мы все равно производим электроэнергию. Нам платят на таком уровне, чтобы мы не развивались… Когда уровень оплат будет ниже себестоимости генерации и это будет начало конца", – сказал Тинный.

По его словам, задолженность возникает исключительно из-за административных вмешательств в работу рынка электроэнергии, создающих финансовые перекосы в энергетике. В частности, и потому, что вводятся различные специальные обязанности по закупке угля или импорта электроэнергии, которые вредят работе рынка электроэнергии.

"Задолженности высокие… Уже было минимум 5 или 6 попыток урегулировать этот вопрос, но нет политической воли. Есть сознательное уничтожение украинской генерации в пользу социальных прихотей или еще почему-то", – подытожил инвестор.

Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" за 20 дней ноября заплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 98,7% средств, что является самым высоким показателем за весь 2023 год. В то же время в остальные месяцы уровень расчетов остается в пределах 45-60%.