Развитие зеленой энергетики в Украине сдерживает проблема долгов, – Голиздра

Проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку уже истекают сроки, предоставленные на решение этого вопроса Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил эксперт аналитически-коммуникационного агентства "Маркет.Инфо" Александр Голиздра, предлагая шаги по достижению энергетической несокрушимости Украины.

"Необходимо решить проблему взаимных долгов на рынке – уже через несколько недель истекает срок, предоставленный на это президентом (имею в виду конкретные механизмы)", – сказал Голиздра.

Также он отметил, что существование долгов оказывает негативное влияние на развитие распределенной энергетики в стране.

"Долги перед ними (производителями электроэнергии из ВИЭ – ред.) сдерживают развитие СЭС, ВЭС, биоэнергетики", – добавил эксперт.

Он отмечает, что для восстановления утраченных из-за российских обстрелов объемов генерации следует немедленно изменять как энергетическую стратегию, так и механизмы ее реализации.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на начало текущего года долги участников рынка перед компанией составляли около 60 млрд грн, тогда как сама "Укрэнерго" задолжала энергетическим компаниям около 50 млрд грн.