Разрушены и повреждены три трансформаторные подстанции в Киеве после российских ударов – ДТЭК

Три энергообъекта столицы получили существенные повреждения в результате утренней ракетной атаки врага.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"Из-за ракетной атаки на Киев были повреждены электросети и полностью разрушены или повреждены 3 трансформаторных подстанции в Шевченковском и Голосеевском районе столицы", – говорится в нем.

Отмечается, что энергетики приступили к осмотру оборудования и возобновлению электроснабжения сразу после того, как это разрешила ситуация безопасности.

Большинство домов будет заживлено по резервным схемам электроснабжения в ближайшее время. К концу дня компания возобновит нормальную работу электросетей и вернет свет всем клиентам.

Напомним, утром 8 июля оккупанты массированно атаковали Киев ракетами разного типа.