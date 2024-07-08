Разрушены и повреждены три трансформаторные подстанции в Киеве после российских ударов – ДТЭК
Три энергообъекта столицы получили существенные повреждения в результате утренней ракетной атаки врага.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.
"Из-за ракетной атаки на Киев были повреждены электросети и полностью разрушены или повреждены 3 трансформаторных подстанции в Шевченковском и Голосеевском районе столицы", – говорится в нем.
Отмечается, что энергетики приступили к осмотру оборудования и возобновлению электроснабжения сразу после того, как это разрешила ситуация безопасности.
Большинство домов будет заживлено по резервным схемам электроснабжения в ближайшее время. К концу дня компания возобновит нормальную работу электросетей и вернет свет всем клиентам.
Напомним, утром 8 июля оккупанты массированно атаковали Киев ракетами разного типа.