Разрешить частичный экспорт газа необходимо как "Нафтогазу", так и частным добывающим компаниям – эксперт

Если Украина решит частично открыть экспорт газа, возможность продавать этот ресурс за рубеж должны получить не только государственные, но и частные добывающие компании.

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Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Должен быть нормальный подход, который предоставит это разрешение не только "Нафтогазу", но и частным производителям, потому что, ну, иначе мы убиваем частных инвесторов", – подчеркнул эксперт.

По его словам, частные компании также заинтересованы в экспорте, поскольку возможность продавать часть газа на более дорогом европейском рынке дает им дополнительный доход.

Харченко подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка.

"Поэтому частные компании должны так же получить определенные объемы", – отметил он. Таким образом, считает эксперт, экспорт остается контролируемым, но в то же время не создает преимуществ исключительно для государственного производителя.

Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.