Разрешение инвесторам строить подстанции сократит подключение новой генерации, – Трохимец

Кабинет министров Украины может существенно сократить время на запуск новых генерирующих мощностей из возобновляемых источников и уменьшит риски отключений, если усовершенствует процесс подключения подстанций и другой инфраструктуры к сети.

Об этом заявляет Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Из-за значительной зарегулированности и долгих процедур подготовки и согласования процесса закупок для ОСП (Укрэнерго), инвесторы сталкиваются с риском того, что подстанция, которая на 100% строится за средства инвестора, будет построена значительно позже, чем новая электростанция будет готова генерировать электроэнергию", – сказал Трохимец.

По его словам, существующая процедура, которая обязывает только "Укрэнерго" проводить тендеры на строительство подстанции, хотя само строительство происходит за средства инвестора, приводит к лишним задержкам в среднем на 6–8 месяцев.

Трохимец считает, что правительство может нивелировать задержки, если позволит инвесторам самостоятельно строить подстанции с подрядчиком, а на уровне Укрэнерго останется лишь процесс контроля соблюдения необходимых технических процедур.

"Самый простой способ – это позволить Укрэнерго делегировать право заказчика строительства и реконструкции сетей, которые создаются по результатам разработки проектно-сметной документации, заказчику этого присоединения", – добавил Трохимец.

"Когда все, от президента, до Председателя "Укрэнерго" говорят, что Украине нужны инвестиции и новая генерация, процесс присоединения к сетям должен быть быстрым, контролируемым и понятным для инвестора", – подчеркнул эксперт.

Как сообщается, 9 апреля первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины анонсировал новый конкурс на строительство 1,3 ГВт генерирующей мощности.

Он отметил, что речь идет о маневровых мощностях, накопителях, и новой генерации в точках, где энергосистема имеет технический дефицит.