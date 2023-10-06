Разблокировка портов для всех видов продукции укрепит курс гривны, – Фурса

Во время войны, в условиях заблокированных портов, оттока капитала и отсутствия инвестиций курс национальной валюты просел. Сейчас же, когда через морские порты пошли корабли с украинской продукцией, бизнес стал более оптимистичным, а курс гривны будет укрепляться.

Об этом рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

"Сейчас понемногу какие корабли выходят (из портов. – Ред.). И это существенно изменило ожидания бизнеса: он стал более оптимистичен. Там и корабли с рудой ушли, оживает рудный, металлургический бизнес", – заметил эксперт.

Он также подчеркнул, что россияне, несмотря на все угрозы, не атакуют идущие временным коридором корабли благодаря действиям Вооруженных сил, которые существенно проредили российскую ПВО в Черном море. В то же время необходимо усилить защиту портов – потому что там сохраняется высокий риск обстрелов.

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"Самый больший риск для кораблей – в портах. Мы не знаем, насколько сейчас усилилось ПВО в Одессе. Возможно, западные партнеры предоставили нам определенные ништяки, и россияне об этом знают, поэтому боятся стрелять по Одессе. Но так или иначе, экспорт возобновляется" , – резюмировал эксперт.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что открывший Украину морской коридор набирает обороты: о его эффективности свидетельствует тот факт, что международные страховые компании активизировались, и предлагают программы страхования.

Ранее директор BPG Shipping Геннадий Иванов также заявил, что ставки фрахта судов для перевозки зерна временным морским коридором сейчас упали до уровня сентября прошлого года, когда заработал "зерновой коридор" под эгидой ООН.