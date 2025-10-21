Со ссылкой на председателя профильного комитета ВР Даниила Гетманцева сообщают об определенных существенных изменениях в законопроекте N14025 о [планируемом к введению с начала будущего года] налоге на цифровые платформы (хотя фактически на тех, кто через них работает и по отношению к кому платформы будут выступать в качестве налоговых агентов).

Согласно этим предложенным изменениям:

– отчетность и налогообложение начнутся лишь после превышения годовым доходом потенциального плательщика суммы 2000 евро в эквиваленте,

– при этом для сохранения льготной ставки 5 процентов вместо стандартных 18 (а ставка военного сбора сейчас обсуждается) он должен:

не только не торговать подакцизными товарами, не быть самозанятым лицом (то есть не быть ни зарегистрированным в качестве предпринимателя, ни лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, – п/п. 14.1.226 Налогового кодекса Украины),а также не иметь наемных работников,

но еще и вписаться за год с размер дохода через соответствующие платформы в рамках 834 минзарплат на 1 января, то есть, скорее всего, в 834х8647=7211598 гривень, или примерно 7,2 млн грн.

Важно, что ограничения для предпринимателей здесь работать не должны, ибо субъект этого налога не обязан быть даже самозанятым лицом, что – см. выше – более широкое понятие, чем предприниматель, а потому, к примеру, городской голова сможет когда-то после войны во внерабочее время разносить пиццу с пончиками через OLX и таким образом кормить народ, который в свою очередь сам кормит власть своими налогами.

Если же, вольно жонглируя терминологией, работникам здесь станут шить именно "предпринимательство" (мол, субъект предпринимательской деятельности не обязательно должен быть ФОПом даже если является физлицом, ибо "физ-СПД" это, будто бы, тоже шире, чем предприниматель), то обращаю внимание:

по совокупности статей 1 и 8 Закона о предпринимательстве субъект предпринимательской деятельности должен быть зарегистрирован государством [а не каким-то посредником!] в установленном законодательством порядке, из чего, в частности, вытекает, что отсутствие подобной регистрации означает и отсутствие СПД, а потому на соответствующую деятельность никакие ограничения, касающиеся СПД, не распространяются.