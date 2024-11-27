Какой путь проходят лекарства, чтобы попасть на полки аптек Украины

Фармацевтический дистрибьютор "БаДМ" рассказывает о том, почему важно соблюдать все условия правильного хранения и транспортировки лекарственных средств. Для миллионов украинцев наличие качественных лекарств в аптеках и медицинских учреждениях имеет жизненно важное значение.

Компания "БаДМ" снабжает лекарственными средствами более 18 000 аптек и больниц по всей территории Украины. Какой путь проходят медпрепараты, чтобы попасть к потребителям?

Шаг 1. Обеспечение бесперебойных поставок от фармпроизводителей

Ведущий фармдистрибьютор "БаДМ" сотрудничает с ключевыми фармацевтическими производителями как международного, так и национального уровней. Более 450 контрактов с производителями гарантируют бесперебойную поставку широкого ассортимента лекарств и медпрепаратов в 10 складских комплексов компании в разных регионах страны.

Ассортиментный портфель "БаДМ" содержит 15 000 SKU фармацевтической продукции. Это позволяет обеспечить самые разные потребности потребителей 24/7.

В 2024 году "БаДМ" начал строительство роботизированных логистических центров в 5 регионах Украины: Киевской области, Одессе, Виннице, Ивано-Франковске и Полтаве. После завершения проекта компания увеличит собственный ресурс аптечных складов в 2 раза – общая площадь по всей территории страны составит 120 000 кв. м.

Шаг 2. Правильное хранение лекарственных средств

С 2012-го аптечные склады "БаДМ" успешно подтверждают соответствие требованиям международной дистрибуции и сертификации GDP. Это гарантирует, что дистрибьютор обеспечивает необходимые условия хранения и транспортировки лекарственных средств. Ведь до 80% своего жизненного цикла медпрепараты могут находиться у дистрибьютора.

В департаменте качества ООО "БаДМ" подчеркивают: "На аптечных складах компании обеспечены все соответствующие условия для хранения различных видов лекарственных средств. Термолабильные препараты, к которым относятся вакцины и лекарства для онкобольных, хранятся в холодильных камерах с постоянным мониторингом. Система сигнализации извещает персонал при отклонении от установленного температурного режима".

Аптечные склады снабжены резервными каналами электроснабжения: дизель-генераторами, резервными линиями электроснабжения, солнечными панелями. В случае возникновения нестандартных ситуаций у персонала есть план срочных действий. На всех этапах холодовой цепи работают сотрудники, которые регулярно проходят соответствующее обучение и внутренний аудит системы качества.

"Война не стала для нас оправданием для снижения требований качества хранения. Работники аптечных складов четко соблюдают стандарты GDP. Несмотря на риски обстрелов, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить всех украинцев лекарственными средствами, которые им необходимы", – подчеркивает Екатерина Барабанюк, заведующая аптечным складом "БаДМ" в городе Кривой Рог.

Шаг 3. Качественная логистика 24/7 в аптеки и медицинские учреждения

Более 400 транспортных средств обеспечивают бесперебойную логистику "БаДМ" в аптеки, больницы и госпитали по всей территории Украины. В логистических центрах компании внедряется максимальная автоматизация бизнес-процессов. Использование современных технологий, как например GoodToPerson, значительно ускоряет формирование и распределение заказов лекарственных средств.

Программное обеспечение проверяет всю необходимую информацию до момента отгрузки: срок годности, серию товара, наименование позиции и все ключевые параметры. Обработка данных занимает 2-3 секунды, после чего продукция автоматически отправляется на соответствующее направление", – отмечает Денис Свердленко, заместитель директора по распределительной логистике.

И.о. Генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко подчеркивает: "Цель компании "БаДМ" – это постоянное развитие рынка фармацевтической дистрибуции, чтобы удовлетворить потребности в лекарственных средствах миллионов людей во всех регионах Украины".