Протестов на границе станет меньше: какое важное решение одобрило правительство Польши

Правительство Польши приняло важное решение, добавив пограничную инфраструктуру в перечень критической. Этот шаг призван ограничить возможность блокирования украинско-польской границы в будущем.

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Такое заявление сделал уполномоченный правительства Польши по сотрудничеству с Украиной и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Павел Коваль во время встречи с журналистами. Об этом сообщает "Укринформ".

"Правительство ввело правила, связанные с критической инфраструктурой, что немного ограничило неудобства, связанные с протестами (на границе. – Ред.)", – отметил Коваль.

По его словам, перечень объектов, считающихся критической инфраструктурой, был расширен. Это должно предотвратить организацию протестов, которые ранее создавали серьезные проблемы на польско-украинской границе.

Коваль подчеркнул, что в Польше, как и в других странах ЕС, фермеры и другие социальные группы обычно выбирают места протестов, которые больше всего давят на власть. В то же время, по его словам, любое правительство стремится в рамках закона ограничивать такие действия, чтобы минимизировать их влияние на общество и экономику.

В то же время он отметил, что протесты на польско-украинской границе касаются ситуации, имевшей место в прошлом году. По его словам, на украинско-польской границе проблем нет. Коваль выразил мнение, что масштабы прошлогодних протестов были преувеличены, особенно со стороны украинских СМИ. Он подчеркнул, что реальное влияние протестов на объемы экспорта было незначительным, несмотря на обсуждаемое в публичном пространстве напряжение.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские государства должны серьезно относиться к своим обязательствам в НАТО и увеличить расходы на оборону. Так он ответил на призыв будущего президента США Дональда Трампа странам Североатлантического союза направлять на оборону 5% ВВП.

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