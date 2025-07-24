Просмотр прайс-кепов – логичный и необходимый шаг во время летнего пика потребления, – Гриб

Предельные цены на электроэнергию, установленные еще в 2019 году как временный инструмент, сегодня фактически превратились в барьер для стабильной работы энергосистемы.

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Об этом заявила председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.

По ее словам, в условиях жаркого лета растет потребление электроэнергии, тогда как часть атомных мощностей находится в ремонте, а тепловая и гидрогенерация – повреждена в результате обстрелов. В вечерние часы (с 17:00 до 23:00) в системе формируется дефицит, который мог бы покрываться за счет импорта. Однако прайс-кэпы часто не позволяют этой электроэнергии "заходить" в Украину.

"В такие моменты энергетическая система должна работать максимально гибко. Особенно – иметь возможность оперативно импортировать электроэнергию, когда есть дефицит мощностей. Но установленные предельные цены часто не позволяют импорту "заходить" в украинскую энергосистему", – подчеркнула Гриб.

НКРЭКУ уже анонсировала пересмотр ценовых ограничений в часы пиковой вечерней нагрузки. По мнению народного депутата, это – правильное решение, которое дает энергосистеме "запас прочности" и позволяет избежать рисков отключений.

"Это – о запасе прочности для энергосистемы, стабильной работе бизнеса и уверенности, что в самые сложные часы отключений света не будет", – подчеркнула она.

При этом пересмотр прайс-кепов не означает автоматического роста цены на электроэнергию и не касается тарифов для населения.

"Это не означает автоматический рост цен на электроэнергию. И важно – это не касается тарифов для населения", – уточнила Виктория Гриб.

Она также добавила, что неоднократно поднимала этот вопрос на заседаниях Регулятора и публично – и сегодня полностью поддерживает его шаги в этом направлении.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что действующая модель ценообразования, в частности наличие прайс-кепов, сдерживает развитие коммерческого импорта из Европы.