Просмотр газового ПСО и реформы рынка критически важны для стабильности энергосистемы, – Свищо
Следующий отопительный сезон рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных помех и удорожания европейского газа. При этом из-за повреждений газодобывающей инфраструктуры Украине придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее.
Об этом заявил аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо.
Он обратил внимание на несовпадение цен на газ в Украине и Европе, которое может создать дополнительные трудности для импорта.
"В таких условиях, несколько парадоксально выглядит та ситуация, когда цены на природный газ в Европе выше, чем в Украине. Конечно, нужно как-то постепенно либерализовать рынок, приводить цены к схожим значениям", – пояснил эксперт.
По его мнению, Украине следует пересмотреть механизм газового ПСО (возложенных специальных обязанностей), чтобы создать благоприятные условия для импорта газа не только "Нафтогазом", но и частными компаниями.
"Поэтому и это позволит, если цены в Украине будут формироваться по принципу "импортный паритет плюс", или просто за импортный паритет, это позволит привлекать импорт не только "Нефтегаза", а также частным компаниям, для которых импорт будет коммерчески, экономически целесообразным", – отметил Свищо.
Он также высказал мнение, что от ПСО следует постепенно отказываться отдельным категориям потребителей, в частности генерации электроэнергии.
"Возможно также нужно отказываться от ПСО относительно каких-то отдельных субъектов. Например, генерация электроэнергии или еще какие-то субъекты, которые могли бы покупать природный газ на рынке по рыночным условиям и стимулировать соответственно… Это все равно будет меньше нагрузки на ПСО", – подчеркнул эксперт.
Напомним, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко также считает, что действующая система газового ПСО может усложнить импорт больших объемов газа.