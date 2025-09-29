Промышленность как основа обороны: в Украине призвали создать новую экосистему для развития добывающей отрасли

Сильная промышленность – залог устойчивой экономики и надежной обороны, поэтому должна быть создана новая экосистема, которая будет рассматривать добывающую отрасль не только как источник сырья, а как основу производства, привлечения инвестиций и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. Такую экосистему должно поддерживать государство – через предсказуемую политику и адвокацию интересов Украины на мировом уровне.

Об этом рассказал начальник управления координации внешних проектов офиса генерального директора Группы "Метинвест" Сергей Скорбун во время первого международного форума United by Mining, который состоялся в Киеве.

Организатором выступила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины при поддержке Коммерческого департамента Посольства США.

"Вся экономика работает на поддержку обороны. Чтобы армия имела ресурсы, промышленность должна оставаться сильным фундаментом государства. И здесь важно говорить о глобальной адвокацию украинской промышленности", – убежден Скорбун.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны до середины 2025 года "Метинвест" уплатил 64 млрд грн налогов, а также предоставил 9 млрд грн помощи государству и гражданам, из которых 5 млрд грн направлено на оборону в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Компания обеспечивает ВСУ стальными изделиями для бронежилетов, блиндажей, противоминных тралов, поставляет технику, амуницию и помогает в строительстве фортификаций.

"60% бизнеса "Метинвеста" – это добывающая отрасль. Именно благодаря ее работе мы можем поддерживать армию. Тот, кто платит налоги, содержит оборону. Сильный бизнес – сильная Украина", – подчеркнул он.

Скорбун отметил: добывающая отрасль создает мультипликативный эффект для экономики, ведь одно рабочее место генерирует еще четыре в смежных секторах. В то же время сектор сталкивается с рядом проблем, которые требуют системной поддержки государства. Среди ключевых направлений работы должна быть прогнозируемая тарифная и налоговая политика для формирования конкурентных условий, торговая дипломатия для отстаивания интересов Украины на внешних рынках, доступ к финансированию и преодоление дефицита квалифицированных кадров.

Также важным вопросом остается эффективность государственных монополий в области логистики, прежде всего "Укрзалізниці", где убытки пассажирского сегмента создают давление на грузовые перевозки и бизнес.