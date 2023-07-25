Президент ответил на петицию о снятии санкций против Parimatch

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю проверить правомерность санкций, введенных против компании Parimatch, и в случае выявления нарушений принять необходимые меры.

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Об этом говорится в ответе на петицию авторства Ирины Куропятник о снятии санкций с компании Parimatch на сайте президента Украины.

В заявлении главы государства упоминается о том, что межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики, созданная постановлением Правительства от 30 августа 2022 года № 967, должна обеспечить координацию действий органов исполнительной власти по вопросам подготовки санкций, а также мониторинг эффективности их реализации.

"Учитывая указанное я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением внимательно проработать затронутый в тексте петиции вопрос и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", - говорится в ответе Владимира Зеленского.

На заявление президента Украины отреагировали в компании Parimatch.

"Публичный ответ на петицию и инициированная дополнительная проверка – беспрецедентный шаг, свидетельствующий о силе и смелости в пересмотре решений. Эти качества присущи демократической стране, где царит верховенство права, ответственность и объективность. Вместе с тем, это мощный сигнал рынку и европейскому сообществу, что санкции это рабочий инструмент борьбы с российской агрессией", - говорится в сообщении Parimatch.

В компании отмечают, что и в дальнейшем готовы сотрудничать с представителями власти и предоставлять всю необходимую информацию для проведения проверок и надеются на пересмотр и отмену решения по санкциям.

"Нет сомнений, что Кабинет Министров Украины отреагирует и примет все необходимые меры для установления справедливости", - резюмируют в Parimatch.

Напомним, петиция за снятие санкций с компании Parimatch появилась вскоре после наложения ограничений – 20 марта 2023 и набрала более 25 тысяч голосов. Несмотря на то, что компания предоставила всю необходимую информацию и убедительные доказательства о расторжении связей с Россией, а также неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой объяснить причины наложения санкций, ответа получено не было.