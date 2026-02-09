Правительство Франции отметило вклад ДТЭК в укрепление энергетической безопасности Украины

Представители Правительства Франции посетили первую в Украине цифровую подстанцию, которую построила компания ДТЭК.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Мы приветствовали Николя Фориссье, министра по вопросам внешней торговли Франции, Анн Жене, Надежду Соллогуб и Паскаля Лекампа – членов парламента Франции, а также Гаэля Вессьера, посла Франции в Украине, на площадке первой в Украине цифровой подстанции", – рассказали в ДТЭК.

Отмечается, что эта подстанция является одним из ключевых объектов для модернизации энергосистемы Украины и повышения ее устойчивости к атакам.

Эта подстанция позволит создать мощный энергетический узел в одном из районов Киевской области. Она также будет способствовать развитию более устойчивой энергосистемы, которая будет опираться на распределенную генерацию – ветровую, солнечную и системы накопления энергии.

"Мы искренне благодарны правительству Франции и французскому бизнесу за поддержку Украины и солидарность в нашей борьбе за свет. Это партнерство укрепляет не только украинскую электросеть, но и нашу общую преданность энергетической безопасности Европы", – подчеркнули в ДТЭК.