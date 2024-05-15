Правительство должно найти кредиты для 'Энергоатома' и 'Укрэнерго', – Конеченков

Кабинет министров Украины должен улучшить ликвидность компаний "Энергоатом" и "Укрэнерго" путем выпуска облигаций или обеспечением кредитования компаний, чтобы полностью ликвидировать долговый кризис на рынке электроэнергии Украины.

Об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в комментарии изданию Украинская энергетика.

"Это (улучшить ликвидность. – Ред.) возможно выполнить путем предоставления займов для НЭК "Укрэнерго" со стороны международных финансовых учреждений или украинских банков или путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в пользу НЭК "Укрэнерго" или НАЭК "Энергоатом"", – сказал Конеченков.

"Это необходимо, чтобы "Энергоатом" мог погасить свои долги на рынке по ПСО на электроэнергию для населения, а "Укрэнерго" – долги за услугу по ВИЭ", – пояснили в УВЭА.

Отмечается, что долги государственных компаний перед производителями возобновляемого поколения до сих пор составляют значительные суммы. По подсчетам УВЭА, суммарная задолженность перед производителями электроэнергии по ВИЭ по состоянию на 7 мая 2024 года составляет 27,3 млрд грн с НДС. Кроме того, уровень расчета ГП "Гарантированный покупатель" перед предприятиями ВИЭ за 2022 год составляет 55,5%, за 2023 год год – 87%, за 4 месяца 2024 года – 72%.

В то же время задолженность НЭК "Укрэнерго" за услугу ГП "Гарантированный покупатель" за два последних года составляет около 22 млрд грн (по состоянию на 07.05.2024) и продолжает увеличиваться. Инвесторы отмечают, что длительное существование долгового кризиса и отсутствие утвержденной правительством дорожной карты по выходу из этого кризиса оказывает непосредственное негативное влияние на инвестиционные планы производителей электроэнергии. Также в ассоциации подчеркивают, что это негативно влияет на потенциальных инвесторов, которые имеют возможности и рассматривают Украину для инвестиций, даже несмотря на полномасштабную войну.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными. В то же время отрасль зеленой энергетики находится в критическом финансовом положении из-за задолженности прошлых лет и недоплаты в текущем году.