Давление на детективов и фиктивный развод: новые детали по делу руководителя детективов БЭБ, оставившего девушку без ног в ДТП

Устроенное руководителем детективов Бюро экономической безопасности Александром Ткачуком ужасное ДТП на Столичном шоссе Киева, из-за которого молодая девушка осталась без ног, оказалось не единственным скандальным событием, в которое попадал за последнее время этот чиновник.

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Как выяснили журналисты проекта "Хапуга. UA", у этого человека оказалась очень интересная биография, которая почему-то не вызывает заинтересованности у антикоррупционных органов, сообщает "РБК-Украина".

Если говорить о самом ДТП, то выяснилось, что "Тойота Кэмри", за рулем которой "бебовец" искалечил девушку, в декларации чиновника отсутствует, хотя, по данным журналистов, на этой машине Ткачук ездит постоянно. Впоследствии выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на одесское предприятие "Элвикон", учредителем которого является сейшельский оффшор, а именно предприятие по документам специализируется на компьютерной технике, а вовсе не на аренде авто. Расследователи выражают надежду, что когда-нибудь общество увидит ответ Бюро экономической безопасности, на каких условиях один из руководителей БЭБ ездит на этой машине.

Но это все мелочи. Как оказалось, Ткачука подозревают в давлении на детективов БЭБ, которые проводят следственные действия в отношении сигаретной мафии.

Информацию об этом обнародовал блогер-разоблачитель и телеведущий Евгений Плинский и нардеп из профильного комитета ВР Ярослав Железняк.

"Детективы жалуются, что и. о. руководителя детективов БЭБ Александр Ткачук активно и откровенно блокирует эффективные следственные действия на одной из табачных фабрик", - написал Железняк.

Как объясняют общественные деятели-антикоррупционщики, Ткачуку это удается потому, что в структуре БЭБ он является ключевой фигурой, потому что руководит работой детективов и может по своему усмотрению влиять на ведение любых дел.

Но это еще не все. По данным журналистов, Александр Ткачук живет в элитной столичной квартире, которая записана на его мать и устроил фиктивный развод, чтобы скрыть незадекларированное состояние.

И если это ему удалось, то скрыть выезд за границу в разгар войны Александру Ткачуку не получилось. Дело дошло даже до того, что его командировку в сентябре 2022 года, которая одновременно оказалась отпуском за свой счет, разбирали на заседании Временной следственной комиссии ВР по БЭБу в феврале прошлого года. Тогда члены комиссии подозревали даже подлог документов. Все это время Ткачук никак не мог попасть в поле зрения ДБР.

Теперь – после ужасной аварии Александр Ткачук все же фигурирует в расследовании ДБР.

"Возможно, следователи смогут внимательнее присмотреться и к другим скандальным сообщениям Александра Ткачука. И в конце концов расставить точки по всем вопросам к топ-чиновнику Бюро экономической безопасности", - подытожили расследователи.