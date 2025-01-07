Повышение тарифов на грузовые перевозки вызывает вопрос эффективности работы 'Укрзалізниці', – Тарасенко

Повышение тарифов на грузовые перевозки, которое инициирует "Укрзалізниця", вызывает серьезные вопросы к эффективности управления компанией, ведь за последние десятилетия ни одно повышение не помогало УЗ оказывать более качественные услуги.

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Об этом сказал главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

"Последствия повышения должны быть просчитаны, потому что это, по сути, перераспределение средств: деньги забирают из бизнеса и направляют на железнодорожный транспорт. То есть, у бизнеса становится меньше денег, а у государственных компаний – больше. И это исконная дискуссия, есть ли у этих государственных монополий эффективность", – говорит Тарасенко.

В то же время, он отметил, что бизнес готов платить больше за услуги, но в случае, если эти услуги предоставляются качественно, а повышение – всесторонне обоснованное. Но пока не выполнено ни одно из этих условий.

"Повышение должно быть, прежде всего, обоснованным, а во-вторых – вести к тому, что повышается какие-то услуги. Но по опыту последних, может, 10, а может, и всех 30 лет этого не происходит. И повышение тарифов – очень большой вопрос эффективности работы этих компаний государственной монополии", – подчеркнул Тарасенко.

По его словам, последствия повышения тарифов будут крайне негативными – ведь ситуация на внешних рынках складывается для украинских экспортеров плохо.

"Сейчас на мировых рынках очень неблагоприятная ситуация, так что мы прогнозируем уменьшение экспорта стали из Украины на 15% – и это при условии, что тарифы останутся без изменений. К тому же в следующем году, вероятно, не будет продлен режим беспошлинной торговли с ЕС из-за агрессивного экспорта агропродукции. Кроме того, существует много серьезных рисков, среди которых – снабжение электроэнергией и коксующимся углем. Поэтому повышение грузовых тарифов УЗ – это совсем и несвоевременно, и очень болезненно", – резюмировал эксперт.

Напомним, благодаря росту объемов перевозок "Укрзалізниця" по результатам трех кварталов года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а ее выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес решительно выступил против этого решения: ассоциации призвали руководство УЗ более эффективно распоряжаться миллиардными доходами, ведь последствия для экономики могут быть катастрофическими. Так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота при повышении тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.