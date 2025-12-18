Повышение тарифа на распределение газа грозит потерей поступлений в бюджет – 'Запорожогнеупор'

Предприятие "Запорожогнеупор" обратилось к НКРЭКУ с призывом пересмотреть планы по резкому повышению тарифа на распределение природного газа для АО "Запорожгаз", который регулятор предлагает увеличить с 1 января 2026 года на 87% – с 0,92 до 1,73 грн/м³.

Генеральный директор предприятия Артур Иванченко отметил: такой рост тарифа повлечет для компании дополнительные расходы в 8,2 млн грн в год, что является критическим ударом по конкурентоспособности одного из крупнейших украинских производителей огнеупоров.

"Потеря конкурентных преимуществ на внешних рынках неизбежно приведет к падению производства, сокращению экспорта и уменьшению налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты. Это решение будет иметь негативные последствия не только для нашего предприятия, но и для экономики региона и страны", – подчеркнул Иванченко.

"Запорожогнеупор" – один из пяти крупнейших производителей огнеупорной продукции в Восточной Европе и крупнейший в Украине. Предприятие обеспечивает работой более 2 000 человек, является весомым налогоплательщиком и одним из ключевых работодателей региона. Завод активно инвестирует в модернизацию, снижение себестоимости, улучшение качества продукции и расширение рынков сбыта, однако отмечает: эффект от эффективности нивелируется монопольным подходом к тарифообразованию на газораспределение.

На предприятии считают неприемлемым перекладывать рост расходов операторов ГРМ на промышленность, особенно в условиях войны, падения производства и необходимости сохранять экспортные позиции Украины. "Запорожогнеупор" призывает НКРЭКУ пересмотреть методику тарифообразования и установить экономически обоснованный тариф, который не будет превышать 1,04 грн/м³ – уровня, соответствующего индексу цен производителей промышленной продукции (+13,6%).

В компании отмечают: принятие решений, которые затрудняют работу украинских экспортеров, в военное время особенно опасно и может иметь долгосрочные негативные последствия для экономической устойчивости страны.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) также обратилась к НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году. По заключению ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике – ведь некоторые облгазы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.