Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности – 'Укрметаллургпром'

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна показать детальные экономические расчеты и объяснить основания повышения тарифа на передачу электроэнергии на +26%, ведь такой рост станет очень серьезным ударом для украинских предприятий.

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Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром", комментируя решение НКРЭКУ.

"Все украинские предприятия находятся в режиме выживания. И нам очень хочется увидеть экономические основания для такого повышения тарифа на передачу электроэнергии. Потому что любое решение в такое тяжелое время должно основываться на детальных экономических расчетах с объяснением каждой цифры, а НКРЭКУ показывает только обобщенные расчеты, из которых невозможно заключить, что поднятие тарифа действительно обосновано и крайне необходимо. Расчет больше напоминает натягивание планируемых затрат под определенную цифру", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что повышение тарифа на передачу приведет к потере конкурентоспособности украинских предприятий, что приведет, в свою очередь, к падению поступлений в бюджет.

"Предприятия сокращают производство, бюджет недополучает денег, и вся обороноспособность нашей страны от этого пострадает страдающим. То есть, сокращение объемов производства и сокращение объемов экспорта – это прямой эффект этого повышения, ведь мы конкурируем за счет себестоимости", – подчеркнул Каленков.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения о повышении тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей на +25,8% до 665,26 грн/МВт*ч. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в "Укрэнерго" и провести выплаты по кредитам. Вместе с тем, энергетические эксперты призвали "Укрэнерго" провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании и оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.