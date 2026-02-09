Повышение прайс-кепов устранило ключевые экономические барьеры для импорта – ЕУЭА

Пересмотр прайс-кепов на рынке электроэнергии в январе стал правильным и своевременным решением, которое почти сразу дало ощутимый результат в виде роста импорта и улучшения ситуации в энергосистеме.

Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-украинского энергетического агентства.

По ее словам, именно прайс-кэпы долгое время оставались ключевым экономическим ограничением для импорта электроэнергии.

"На самом деле, буквально недавно в январе состоялся пересмотр прайс-кэпов. Это ценовые ограничения на рынке электроэнергии, которые обычно были основным экономическим фактором, который немного сдерживал импорт", – отметила Верещинская.

Она пояснила, что из-за действующих ранее ограничений Украина не могла в полной мере использовать доступные технические возможности импорта.

"То есть мы не могли использовать там те доступные мощности, которые у нас есть технически из-за экономических ограничений", – сказала эксперт.

После пересмотра прайс-кепов ситуация существенно изменилась. "Сейчас эта ситуация значительно изменилась из-за пересмотра ценовых ограничений Регулятора. И собственно, это почти сразу показало результат. Импорт очень сильно увеличился", – подчеркнула Верещинская.

Она также обратила внимание, что параллельно с экономическими изменениями выросли и технические возможности для импорта.

"Более того, в январе также увеличилась и техническая пропускная способность. То есть сейчас у нас есть и технически больше возможностей это делать, и экономически нет ограничений", – отметила директор агентства.

По ее словам, совокупный эффект этих решений уже ощутим для энергосистемы. "Поэтому ситуация значительно улучшилась. В январе Украина импортировала прям уже исторические максимумы и поэтому, собственно, это остается очень важным, поддерживающим фактором для нашей энергосистемы", – подчеркнула Верещинская.

Ранее директор Центр исследований энергетики Александр Харченко заявил, что повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии позволило существенно нарастить использование импортного потенциала Украины.