Повышение прайс-кепов позволило сбалансировать энергосистему за счет импорта, – Немчинов

Решение о повышении прайс-кэпов на рынке электроэнергии стало положительным шагом для стабилизации энергосистемы, однако его стоило принять раньше.

Видео дня

Об этом заявил Максим Немчинов, вице-президент энергетического сообщества Energy Club.

По его словам, пересмотр предельных цен со стороны НКРЭКУ дал возможность существенно увеличить импорт в пиковые часы, когда дефицит был наибольшим.

"Положительное решение было об отмене, поднятие прайс-кейпов НКРЭКУ. Это позволило нам иметь гораздо больше импорта именно в пиковые дефицитные часы", – отметил Немчинов.

Он подчеркнул, что в условиях жестких ценовых ограничений импорт в части часов был экономически невозможным. "Кто будет покупать за 15 тысяч гривен, условно говоря, а продавать за 7? Никто. Это было очень существенное ограничение", – отметил эксперт.

По словам Немчинова, импорт стал реальным инструментом балансировки. После принятия решения система была сбалансирована настолько, насколько это позволяли технические возможности перетоков с европейскими странами.

В то же время он отметил, что это решение должно было быть принято раньше, поскольку дефицит в системе был значительным.

Напомним, отчет Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 года свидетельствует, что повышение прайс-кэпов сняло экономические барьеры для импорта в критические часы и позволило максимально использовать доступные межгосударственные сечения для стабилизации энергосистемы.