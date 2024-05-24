Повышение акциза на горючее ухудшит состояние экономики и населения Украины, – Кинах

Повышение акцизов на топливо, в частности бензин и дизель, будет иметь очень негативные последствия и для бизнеса, и для населения, поэтому правительство должно досконально просчитать эффект от подобных действий. Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

"Сегодня все структуры, в том числе силовые, правоохранительные и государственные в целом, должны работать по принципу "не навреди". И создавать максимально благоприятные условия для развития нашей экономики промышленной и предпринимательской деятельности. Автоматически выполнять европейские директивы сейчас абсолютно недопустимо – должен быть четкий экономический расчет и прогнозы последствий", – подчеркнул Кинах.

Он напомнил, что агрессор временно оккупировал около 20% нашей территории. Поэтому на остальных 80% государство должно сформировать условия для бизнеса лучше, чем они были до полномасштабного вторжения.

"Однозначно, в условиях беспрецедентного падения платежеспособности внутреннего рынка, граждан и отсутствия финансовых ресурсов у бизнеса такое повышение тарифов будет иметь очень негативные последствия. И нам формировать собственные условия, отвечающие чрезвычайно сложному положению, в котором находится Украина. И это нужно делать постоянно", – резюмировал Кинах.

Как известно, Кабмин подготовил проект закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года и вплоть до 31 декабря 2027 года (включительно). Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не обязательна для выполнения, а во-вторых – разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и не выполняется даже в ЕС. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и росту зависимости от импорта.