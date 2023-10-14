Повышать тарифы на железнодорожные перевозки нецелесообразно, бизнес уже терпит убытки, – Петриченко

Украинские предприятия во время войны переживают кризис и несут большие убытки, не получая поддержку от государства. В такой ситуации намерение "Укрзалізниці" повысить тарифы на перевозки нецелесообразно – вместо этого компания должна отказаться от повышения тарифов в ручном режиме и разработать рыночные механизмы их регулирования.

Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

"В данном случае это, конечно, нецелесообразно – повышать тарифы. Бизнес и так несет большие убытки, эти потери не компенсируются, к сожалению, пока никем и ничем. В этом случае нужно не повышать тарифы, а пересматривать сборник тарифов, который давно устарел. Мы понимаем, что "Укразалізниця" – это субъект хозяйствования, но все-таки 100% акций принадлежат государству", – подчеркнула Петриченко.

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По ее словам, много сомнений вызывает также излишняя закрытость, которую демонстрирует компания в последнее время, скрывая финансовые планы и отчетности.

"Раньше мы видели финансовый план "Укрзалізниці", он публиковался. А сейчас мы не видим финансовый план – ни в прошлом году, ни в этом. Более того: вся информация "Укрзалізницею" закрыта и не предоставляется", – напомнила эксперт.

Как известно, недавно появилась информация о намерении "Укрзалізниці" увеличить тарифы на перевозки на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь, экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи субъектов хозяйствования. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты "Укрзалізниці".