Повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Укрэнерго обнародовали свежую информацию об отключении

В Украине из-за российских обстрелов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. С 22 марта было пять обстрелов энергосистемы: 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля, 8 мая.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

"Повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции. Они больше не могут производить столько же электроэнергии, как до атак. Все остальное – последствия. Из-за последствий атак в энергосистеме возник и начал расти дефицит (нехватка) электроэнергии. Для его компенсации энергетики применяли импорт электроэнергии и аварийную помощь из стран Европы, а также ограничение потребления промышленности", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что с понедельника, 13 мая, из-за похолодания потребление электроэнергии начало стремительно расти.

"Люди включили обогреватели и кондиционеры на обогрев. В то же время, электростанции из-за повреждений не могут увеличить производство, и даже при максимальных объемах импорта – электроэнергии не хватает для покрытия всех потребностей потребителей. Для поддержки баланса между потреблением и производством, являющимся главным условием безопасной работы энергосистемы, Укрэнерго было вынуждено ввести аварийные, а впоследствии почасовые отключения света также и для бытовых потребителей", – отметили в Укрэнерго.

Напомним, ранее в Раде заявили, что в результате последних массированных обстрелов энергосистемы Украина потеряла до 90% тепловой генерации.