Потеряли 60% за время войны: благодаря чему выживает украинская металлургия

Год для металлургии был тяжелым – цены на продукцию упали на 30-40%, а привлечение иностранных кредитов невозможно из-за высоких рисков. Несмотря на это, компания Метинвест Ахметова смогла выйти на 75% мощности своих предприятий и уже планирует инвестиции, которые помогут после победы сразу запустить процессы модернизации.

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Об этом рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в интервью The Page.

"Если говорить о металлургии, Группе удалось сохранить в производстве пять доменных печей – три на "Запорожстали" и две на "Каметстале", – и всю линейку проката. Эти металлургические заводы вышли примерно на 75% мощности по сравнению с ситуацией до полномасштабного вторжения. С учетом разрушенных комбинатов в Мариуполе металлургическое производство Метинвест сегодня составляет около 35-40% от довоенных объемов. Металлурги поддерживают такие объемы производства из-за того, что у нас открылся экспорт через морские порты", - говорит Мироненко.

Он уточнил, что год компания начинала с достаточно скромными ожиданиями производства — около 1 млн т железорудного сырья в месяц. Но работа портов обеспечила постоянный спрос от металлургов в Украине, и к концу года удалось выйти на 1,6 – 1,7 млн т в месяц — впрочем, это лишь 40–50% мощности против 2021 года.

"Сегодня работают три горнообогатительных комбината Группы. Мы были вынуждены вывести в простой Ингулецкий комбинат из-за высоких тарифов на импортную электроэнергию во время обесточений. Из-за специфики производственной цепи и больших энергозатрат поддерживать ее работу стало неэффективно. Всех работников из Ингульца распределяем по другим предприятиям Группы в Кривом Роге, чтобы не потерять скелет людей и иметь возможность возобновить производство, как только появятся условия для этого", - говорит Мироненко.

Он также отметил, что пока в Украине большая война, невозможно инвестировать в страну большие средства из-за рисков безопасности, и невозможность привлечения кредитного финансирования на территорию, где происходят боевые действия.

"Мы выбрали стратегию по поддержанию основного оборудования в надлежащем состоянии. В 2024-м объем инвестиций составил около $670 млн на всех наших производственных площадках: Кривой Рог, Каменское, Запорожье и Покровск. Также мы выполняем все плановые ремонтные работы, и делаем определенные инвестиции, которые позволяют нам быстро стартовать с большими проектами, как только это станет возможно", - резюмировал Мироненко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.