Потеряем ядро промышленности: металлурги призвали Кабмин договориться с ЕК об отсрочке CBAM для Украины во время войны
Правительство Украины должно активизировать усилия для получения отсрочки или переходного периода по применению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), поскольку его полноценное введение во время войны может привести к миллиардным потерям экспорта.
Об этом заявил генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо.
По его словам, с 1 января 2026 года CBAM трансформируется из механизма отчетности в фактический углеродный налог. Сам инструмент не является проблемным, говорит эксперт: в долгосрочной перспективе, когда Украина станет членом ЕС и будет работать в одинаковых условиях, CBAM будет иметь смысл и для нас.
Но проблемой, по словам Лонгобардо, является применение CBAM к Украине в нынешних условиях.
"В декабре 2025 года Европейская комиссия отказала украинским производителям стали в каких-либо исключениях или переходном периоде, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну. Речь идет об исключении, которое обсуждалось в течение многих месяцев. Решение было основано на предположениях, что влияние на Украину будет минимальным. С нашей точки зрения, эти предположения являются глубоко ошибочными", – подчеркнул он.
Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" подчеркнул, что украинские металлурги работают в условиях постоянных рисков безопасности, разрушенной инфраструктуры, нарушенной логистики и отсутствия доступа к финансированию и декарбонизационным инвестициям.
"Относиться к украинским производителям так, будто они работают в мирной Европе, означает игнорировать реальность войны", – отметил он.
Тем введение CBAM может стоить Украине до $5 млрд экспортных потерь в течение пяти лет, подчеркнул эксперт – ведь металлургическая и горнодобывающая отрасли обеспечивают около 7% ВВП страны, 15% экспорта и 30% грузооборота железнодорожного и портового транспорта.
"Для "АрселорМиттал Кривой Рог" CBAM означает дополнительную стоимость доступа на рынок ЕС в размере $60–90 за тонну продукции. Несмотря на отсрочку платежей до 2027 года, европейские клиенты уже остановили заказы. В результате экспорт 1,25 млн тонн стали, запланированный на 2026 год, - а это почти половина годового производства предприятия – может не состояться", – говорит Лонгобардо.
Из-за отсутствия заказов из ЕС принято решение сократить работу доменных печей до технологического минимума. В случае отсутствия изменений следующим шагом может стать их полная остановка, что поставит под угрозу финансовую жизнеспособность предприятия и занятость персонала, уточнил он.
"Мы не выступаем против CBAM. Мы требуем справедливого отношения, а это решение не является справедливым. Без как минимум трехлетнего льготного или переходного периода Украина потеряет ядро своей металлургической промышленности и превратится в сырьевой придаток ЕС (или, возможно, именно в этом и заключается цель ЕС). Это точно не выглядит как солидарность со страной, находящейся в состоянии войны", – резюмировал Лонгобардо.
Напомним, по данным ФРУ, в случае введения СВАМ для Украины, уже к 2034 гг. падение ВВП составит $8,7 млрд до 2026 г., а в 2034 – уже $11,3 млрд. Также Украину ждет уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности – оно может составить $2,8 млрд в 2026 году, и достичь $3,6 млрд в 2034 г.