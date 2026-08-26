Потери ВВП Украины из-за СВАМ могут составить 1,75 млрд долларов в год, – Оринчак

Последствия введения европейской экологической пошлины СВАМ для украинской экономики могут исчисляться миллиардами долларов потерь в экспорте, ВВП, налогах и инвестициях. Именно поэтому сейчас ключевым вопросом является специальный режим для Украины на период войны и послевоенной стабилизации.

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Об этом сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак во время встречи "CBAM и декарбонизация промышленности: практические вопросы и международные возможности".

По обновленной оценке аналитического центра GMK Center, потери ВВП Украины из-за СВАМ могут составить около $372 млн уже в 2026 году и вырасти до $1,754 млрд в 2030 году. Еще более существенными могут оказаться потери экспорта: если в 2026 году они оцениваются в $1,431 млрд, то уже к 2030 году они вырастут до $7,248 млрд.

Кроме того, к 2030 году Украина может недополучить около $1,348 млрд налоговых поступлений и потерять потенциальные инвестиции на сумму свыше $1 млрд.

Отдельно GMK Center оценивает риски для металлургии: к 2030 году потенциальные потери отрасли от СВАМ могут составить около $1,6 млрд. Наибольшие потери прогнозируются в сегменте проката – $899 млн. Для стальных полуфабрикатов они оцениваются примерно в $558 млн, чугуна – $96 млн, труб – $39 млн. В отрасли подчеркивают: проблема не в самом углеродном сборе, а в том, что из-за роста себестоимости и падения конкурентоспособности украинские производители рискуют потерять экспортные рынки, инвестиции и налоговые поступления.

Оринчак предложила рассмотреть механизм, при котором средства, уплаченные украинскими предприятиями в рамках СВАМ, могли бы направляться непосредственно на модернизацию – в частности, на закупку европейского оборудования и технологий для декарбонизации производства в Украине.

Также обсуждается возможность создания отдельного украинского механизма – добровольного платежа на границе с последующим возвратом средств производителям для финансирования проектов по декарбонизации. Но ключевым вопросом остается позиция Еврокомиссии и готовность сторон согласовать специальный режим для Украины на период войны и послевоенной стабилизации, подчеркнула Оринчак. Без такого механизма СВАМ рискует стать не только инструментом декарбонизации, но и дополнительным фактором деиндустриализации Украины.