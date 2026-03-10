Постоянные отключения света в Киеве: почему 'наличка' теперь должна быть у каждого

За годы полномасштабного вторжения жители города Киев все чаще сталкиваются с плановыми и внеплановыми отключениями электроэнергии. Причины могут быть разными – от перегрузки энергосистемы до аварий и последствий обстрелов. Но итог всегда один: привычный цифровой комфорт внезапно исчезает. Не работают терминалы, банкоматы, мобильная связь "падает", а магазины принимают только наличные. В таких условиях вопрос финансовой готовности становится не теоретическим, а абсолютно практическим.

Последствия отключений

Киев всегда имел статус одного из самых цифровых городов Европы. Украинцы привыкли платить за латте телефоном, открывать двери подъезда через приложение и не помнить ПИН-код своей карты. Однако без света и связи мгновенно становятся недоступными:

POS-терминалы в магазинах и аптеках;

онлайн-банкинг и мобильные приложения;

банкоматы и платежные терминалы;

переводы между картами и QR-платежи.

Даже если деньги есть на счете, воспользоваться ими невозможно. В такие моменты наличные превращаются не просто в удобство, а в единственный рабочий платежный инструмент.

Сколько наличных стоит держать дома

Эксперты Центра стратегических коммуникаций объясняют: "Финансовый резерв следует рассчитывать как минимум на одну-две недели. Если ежедневные расходы семьи составляют около 1 000 гривен, оптимальный запас – 10 000–15 000 гривен". Важно иметь деньги разного номинала, особенно мелкие купюры поскольку у продавцов в условиях кризиса часто нет сдачи с 500 или 1000 гривен. Также часть "подушки" стоит держать в долларах или евро – это классическая страховка от волатильности, которая часто сопровождает затяжные энергетические кризисы.

Кредиты наличными: когда они становятся актуальны

Из-за нестабильности инфраструктуры все больше украинцев обращают внимание на кредиты наличными. Кредит наличными может быть полезен, если:

нет времени ждать восстановления онлайн-сервисов;

срочно нужны деньги на ремонт, лечение или переезд;

доход временно нестабилен из-за отключений;

необходимо сформировать резерв "на руках".

Банки выдают такие кредиты в отделениях, и после получения деньги сразу становятся доступными – без зависимости от интернета и терминалов.

Онлайн кредитование в условиях блэкаута

С другой стороны, кредиты онлайн никуда не исчезли и по-прежнему востребованы. Их главное преимущество – скорость. В обычных условиях заявку можно подать за 10 минут, а деньги получить на карту почти мгновенно.

Однако у онлайн-займов в 2026 году есть свои нюансы:

Зависимость от инфраструктуры. Чтобы получить деньги на карту, вам нужен стабильный интернет. Киевляне решают это через "Пункти незламності" или коворкинги. Проблема вывода. Получить цифры на счет – полдела. Если свет отключен в целом квартале, трансформировать цифры на карте в реальные товары может быть сложной задачей.

Поэтому онлайн-кредит логично рассматривать как дополнение, а не замену наличному резерву. В то же время, экономист Тарас Козак утверждает: "Небольшая сумма наличными должна быть в случае ухудшения ситуации с электроснабжением. Основные средства лучше держать на карте или использовать финансовые инструменты, позволяющие защититься от инфляции".

Комбинированный подход как новая финансовая норма

Реальность последних лет показывает: выигрывают те, кто не делает ставку на один инструмент. Оптимальная стратегия сегодня – это сочетание:

наличных денег на экстренные случаи;

банковской карты для повседневных расходов;

доступа к кредиту (наличному или онлайн) как к запасному варианту.

Такой подход снижает стресс и позволяет действовать рационально даже в условиях блэкаута.

Постоянные отключения электроэнергии в Киеве изменили отношение к деньгам. То, что еще недавно казалось устаревшим – наличные – снова стало критически важным. Цифровые финансы удобны, но уязвимы.

В новых условиях финансовая грамотность – это не только умение пользоваться приложениями, но и способность подготовиться к офлайн-реальности. Наличка в кошельке, разумный кредит и продуманная стратегия – это не паника, а адаптация к реальности, в которой мы живем.