Постепенная отмена прайс-кэпов поможет выровнять финансовый баланс рынка, – Гетман

Дальнейшая интеграция украинского энергорынка с европейским должна сопровождаться постепенной отменой прайс-кэпов и устранением накопленных рыночных дисбалансов. Это мнение высказал координатор экспертных групп Экономическая экспертная платформа Олег Гетман.

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По его словам, одним из ключевых направлений реформирования энергосектора должно стать сближение правил работы украинского и европейского рынков электроэнергии.

"Важным шагом должна стать интеграция украинского рынка с европейским (Market Coupling) и постепенная отмена предельных цен (price caps), что позволит выровнять финансовый баланс", – подчеркнул Гетман.

Он также отметил, что для развития новой генерации необходимо устранить регуляторные преграды, которые сдерживают инвестиции и подключение новых объектов к сетям.

По мнению Гетмана, либерализация ценовых ограничений вместе с развитием распределенной генерации и урегулированием долгов на энергорынке создаст более устойчивые условия для функционирования отрасли.

Ранее народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Жупанин назвал устранение рыночных барьеров, включая прайс-кэпы, необходимой предпосылкой для привлечения инвестиций в новые генерирующие мощности.