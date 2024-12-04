После задержания одиозного экс-судью Емельянова взяли под стражу: залога не будет

Бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины отправили под стражу без альтернативы внесению залога. Речь, вероятно, идет об одиозном судье времен президента-беглеца Виктора Януковича – Артуре Емельянове.

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О судебном решении по мере пресечения сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Имя Емельяненко официально не называют, однако детали дела указывают именно на него. Эти данные подтверждают и СМИ.

Накануне Емельянова задержали и объявили ему о подозрении в участии в преступной организации и получении взятки. Подозрение оглашено по двум статьям Уголовного кодекса: участие в преступной организации и получение взятки (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 УК). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией имущества.

"Установлено, что бывший судья, ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, разных работников суда и т.д. Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно по хозяйственным спорам", – заявили в ГБР.

Отмечается, что организатором "бизнеса" является еще один бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины. В Офисе генпрокурора указывали, что это экс-председатель Высшего хозяйственного суда. Под описание подходит Виктор Татьков. В ГБР отмечают, что организатор "незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, выполнявшим "пожелания заказчиков".

Сам Емельянов уже давно проходит подозреваемым в ряде уголовных дел, в частности о коррупции, отмывании денег и давлении на судей. СМИ даже окрестили Емельянова символом судейской коррупции времен Януковича. Как отмечал экс-руководитель Генпрокуратуры Юрий Луценко, в свое время Емельянов и его руководитель Татьков "фактически подчинили себе систему принятия судебных решений".

В январе 2022 года начались слушания по делу Емельянова, обвиняемого в давлении на коллег. В материалах следствия говорится о нескольких эпизодах в 2009-2013 годах, когда судья работал в Хозяйственном суде Донецкой области, Хозяйственном суде Киева, Киевском апелляционном хозяйственном суде, Высшем хозяйственном суде Украины. Емельянову тогда инкриминировали незаконное вмешательство в судебную систему, в работу автоматизированных систем и вынесение заведомо неправомерных судебных решений.

В конце сентября-2024 OBOZ.UA стало известно об обысках у Емельянова. В частности, правоохранители проводили следственные действия по более чем 10 адресам, в том числе и дома у экс-судьи.

В июне 2018 года Высший совет правосудия отстранил Емельянова от работы в Высшем хозяйственном суде. 3 марта 2021 года он уволил Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным журналистских расследований, бывшая супруга Емельянова владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира. Развод пары при этом называли фиктивным.

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